Россия восстановила закрытую со времен СССР оружейную лабораторию

Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики, который был закрыт со времен СССР. Известно, что ЦНИИточмаш уже завершил аттестацию арктической спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

В лаборатории, которая базируется на полигоне ЦНИИточмаш в Подольске, будет возобновлено проведение испытаний гранатометного и пушечного вооружения малых калибров в экстремальных условиях — при температуре от 60 градусов тепла до 60 градусов мороза. Лаборатория не эксплуатировалась почти 30 лет, так как была законсервирована с 1990-х годов.

«Аттестация испытательных камер лабораторного корпуса стала последним этапом по восстановлению утерянной уникальной технологии проведения испытаний, которой владел только наш институт», - прокомментировал глава ЦНИИточмаш Сергей Карасев.

Он добавил, что провелась вся необходимая модернизация оборудования и заменены старые приборы, и на данный момент лаборатория полностью готова к эксплуатации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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