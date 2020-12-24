Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах в 2021 году

Сегодня, 14:30

Ольга Громова

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Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах в 2021 году

С 2021 года в РФ вступают в законную силу изменения в законодательстве, которые напрямую затрагивают отечественных автомобилистов. Наказывать их будут строже, передает газета «Известия».

Законодатель ужесточает борьбу с так называемым агрессивным вождением. Водителей, которые попадутся на одном и том же нарушении в течение одного года, наказывать будут более строго. К примеру, за повторное превышение скорости на 40-80 километров в час либо пересечение сплошной водителям могут выписать не только максимальный штраф, но и лишить водительского удостоверения.

Автомобилисту, который позволил себе второй раз за год двигаться на авто на красный сигнал светофора, могут выписать штраф в размере 5 тысяч рублей. Но также такому ездоку «светит» и лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.


МВД также ужесточает политику в отношении нетрезвых водителей. Так, сейчас россиян, которые садятся за руль пьяными, штрафуют на 30 тысяч рублей, а прав лишают на срок от полутора до двух лет. В следующем году при повторном нарушении и с серьезными последствиями (к примеру, ДТП с пострадавшими) автомобилисты будут становиться фигурантами уголовных дел.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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