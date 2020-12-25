МИД РФ: США нагнетают конфронтацию с Россией на море для наращивания военных расходов

Глава Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что США нагнетают конфронтацию с целью увеличения военных расходов. Это связано со страхом роста возможностей российского ВМФ. Об этом сообщает «ТАСС».

«Стратеги США больше всего беспокоятся о том, что возможности ВМФ России могут подорвать их первенство на море. По всей видимости, они не слышали о таких понятиях, как равная безопасность или паритет. Или же в их понимании они значат что-то другое», - заявила Захарова.

Кроме этого, она озвучила новую стратегию Пентагона, опубликованную 17 декабря, в которой описывается план подготовки к противодействию Китаю и России. В сообщении США определяет эти страны как две самые опасные угрозы эре глобального процветания. Представитель МИД отметила, что идея соперничества США с КНР и РФ проходит через весь документ.

«Американцы уверены в том, что своей реализацией плановых программ по созданию ядерных вооружения Россия проявляет агрессию. При этом нашу страну продолжают обвинять в применении концепции, в случае которой потенциальный конфликт грозит применением ядерного оружия, что является полной ложью», - добавила Захарова.

Она добавила, что подобными активными обвинениями США пытается оправдать линию дальнейшего наращивания сил против России, которые будут проводиться под знаменем стремления доминирования Вашингтона. По мнению представителя МИД, подобная стратегия является заведомо провальной.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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