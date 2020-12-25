Очевидцы сняли голых мужчин в окнах здания правительства Удмуртии

В Ижевске, в окнах здания правительства Удмуртии прохожие заметили голых мужчин и поспешили их сфотографировать. Снимок очень быстро разлетелся по социальным сетям и стал вирусным.

Авторы, запустившие фото в Интернет, указали, что двое голых мужчин бегали по кабинету правительства в кабинете на четвертом этаже. Что конкретно они там делали, очевидцы не знали.

Пользователи Сети тут же принялись отпускать скабрезные шуточки, подключив фантазию.

Однако власти Удмуртии очень быстро отреагировали на фотографию и призвали не искать «клубничку» там, где ее нет и быть не может.

«Это рабочие, которые переодевались в рабочую форму. Они трудятся в здании и работают в темное время суток, когда сотрудники уходят домой, чтобы друг другу не мешать», - растолковала в интервью телеканалу 360 пресс-секретарь главы Удмуртии Светлана Пальчик.

Этих рабочих, к слову, попросили больше не переодеваться под самыми окнами, чтобы не становиться героями пикантных снимков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529