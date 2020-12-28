Появились кадры с применением Азербайджаном противотанковых ракет в Карабахе

Сегодня, 10:25

Александр Зуев

0

Image 16+
Появились кадры с применением Азербайджаном противотанковых ракет в Карабахе

В сети появились эксклюзивные кадры боевого применения ВС Азербайджана противотанковых управляемых ракет израильского комплекса Spike во время войны в Карабахе. Пуски совершали вертолеты азербайджанской армии.

В кадрах можно увидеть маршрут полета ракеты, выпущенной вертолетом Ми-17, который оборудован системой наведения и пусковой установкой комплекса Spike-NLOS. Комплекс, который работает по технологии стрельбы в отсутствии видимости цели, повышает дальность применения ракеты до более чем 30 километров. Ракета, пролетев порядка 15 километров, угодила в люк танка армянской армии. Этим ударом были уничтожены боевая машина и ее экипаж.

Благодаря установленной в передней части ракеты камере можно увидеть весь маршрут полета боеприпаса. Видимо, оператор долго выбирал цель, и в итоге направил ракету в замыкающий колонну танк.


Заметим, что на сегодняшний день Азербайджан является одним из основных эксплуатантов израильских противотанковых ракетных комплексов «Spike NLOS». Аналогичные ракеты были использованы Израилем и в Сирии при нанесении ударов по позиционным районам. Таким же образом были уничтожены российские ЗРПК «Панцирь-С». Между тем Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что известно о применении «наземной» версии Spike-ER/LR. Есть данные, что комплексы впервые установили на боевых кораблях ВМС Азербайджана. 

Ранее в сети появилась информация о том, что против армии Азербайджана в Нагорном Карабахе воевали и «боевики» из США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Появились кадры с применением Азербайджаном противотанковых ракет в Карабахе

Сегодня, 10:25

Миротворцы России в Нагорном Карабахе встали на пути спецназа Азербайджана

18-12-2020, 18:05

В территории Нагорного Карабаха началась партизанская война, есть пленные

17-12-2020, 01:10

Стрелков предсказал разгром российских миротворцев в Нагорном Карабахе

15-12-2020, 18:00

Остатки армянской армии выбиты из азербайджанских сел Кехне Таглар и Чайлаггала

14-12-2020, 13:50

Российский эксперт: НАТО потерпит поражение в случае войны с Россией

11-12-2020, 19:45

Российский вертолет в Карабахе сбили специально, чтобы показать бессилие Москвы

11-12-2020, 14:25

Пашинян вновь обвинил Россию в потере Карабаха и разгроме армянской армии

11-12-2020, 09:50

NI назвал конфликты, унесшие больше всего жизней за всю историю человечества

10-12-2020, 15:20

Эксперты назвали главную причину поражения Армении в Карабахе

3-12-2020, 15:10

Эксперт сообщил о нулевой вероятности начала ядерной мировой войны на фоне провокаций у границ РФ

2-12-2020, 23:20

Эксперт разоблачил миф о неуязвимости турецких беспилотников в Карабахе

29-11-2020, 22:40

В WarGonzo считают Израиль главным бенефициаром войны в Нагорном Карабахе

24-11-2020, 20:00

WPR: Нагорный Карабах миру дал семь важнейших уроков о войне будущего

23-11-2020, 23:20

Военных Турции задействуют в мониторинговом центре в Азербайджане

22-11-2020, 20:30

Трофейную военную технику армян везут в Азербайджан

21-11-2020, 19:55

Армения: в Карабахе уничтожены 5 российских ЗРК «Тор»

20-11-2020, 14:55

Армения потеряла 35% своих бронетанковых сил в Карабахе

20-11-2020, 13:40

Армянский доброволец поделился своим видением конфликта в Нагорном Карабахе

19-11-2020, 23:05

Генерал Акопян: там, где были регулярные войска Армении, отступления не было

19-11-2020, 18:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров