Появились кадры с применением Азербайджаном противотанковых ракет в Карабахе

В сети появились эксклюзивные кадры боевого применения ВС Азербайджана противотанковых управляемых ракет израильского комплекса Spike во время войны в Карабахе. Пуски совершали вертолеты азербайджанской армии.

В кадрах можно увидеть маршрут полета ракеты, выпущенной вертолетом Ми-17, который оборудован системой наведения и пусковой установкой комплекса Spike-NLOS. Комплекс, который работает по технологии стрельбы в отсутствии видимости цели, повышает дальность применения ракеты до более чем 30 километров. Ракета, пролетев порядка 15 километров, угодила в люк танка армянской армии. Этим ударом были уничтожены боевая машина и ее экипаж.

Благодаря установленной в передней части ракеты камере можно увидеть весь маршрут полета боеприпаса. Видимо, оператор долго выбирал цель, и в итоге направил ракету в замыкающий колонну танк.

Заметим, что на сегодняшний день Азербайджан является одним из основных эксплуатантов израильских противотанковых ракетных комплексов «Spike NLOS». Аналогичные ракеты были использованы Израилем и в Сирии при нанесении ударов по позиционным районам. Таким же образом были уничтожены российские ЗРПК «Панцирь-С». Между тем Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что известно о применении «наземной» версии Spike-ER/LR. Есть данные, что комплексы впервые установили на боевых кораблях ВМС Азербайджана.

Ранее в сети появилась информация о том, что против армии Азербайджана в Нагорном Карабахе воевали и «боевики» из США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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