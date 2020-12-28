NI назвал условие победы США над Россией в войне на море

Военная поддержка со стороны союзников станет тем самым решающим фактором, который обеспечит победу США над Россией на море в случае военного конфликта. Такой вывод сделал обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн.

В Пентагоне разработали новую стратегию, которая обеспечит превосходство Штатов над РФ и КНР. В ее основе - объединение подразделений и различных служб. Однако одной этой стратегии явно будет недостаточно для того, чтобы одолеть противника, считает Осборн. Решающее значение в случае вооруженного конфликта может иметь поддержка союзных государств.

«Союзники будут играть заметную роль в случае крупномасштабной войны на море», — цитирует аналитика «ПолитРоссия».

При этом они могут даже не быть задействованы непосредственно в самом конфликте. Союзники США только одним своим пребыванием в зоне предполагаемых боевых действий станут тем самым мощным фактором, необходимым для сдерживания РФ, резюмирует автор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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