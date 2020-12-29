Гиперзвуковые ракеты России удерживают США от третьей мировой войны

Сегодня, 12:25

Анна Лисова

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Гиперзвуковые ракеты России удерживают США от третьей мировой войны
Военный эксперт Алексей Леонков

Успехи России в создании гиперзвукового оружия раздражает США, уверен военный эксперт Алексей Леонков. 

В интервью изданию «Взгляд» он заявил, что Россия уже обладает триадой гиперзвукового оружия. Российские военные получили гиперзвуковое оружие для воздушного, наземного и морского старта. К тому же, отмечает Леонков, российское гиперзвуковое оружие двухкомпонентное. 

«Во-первых, это неядерные вооружения, например, противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Второй компонент — ракетный комплекс с управляемым боевым блоком «Авангард» и комплекс шахтного базирования «Сармат», которые являются компонентами ядерного сдерживания», — отметил Леонков.

А вот США хоть и запустили 8 программ по созданию гиперзвукового оружия, но похвастаться успехами в данном направлении американцы не могут. Испытания ракет программы ARRW закончились неудачей. Не совсем понятна ситуация и по другим программам. 

Успехи России в создании гиперзвукового оружия, уверен Ленков, являются залогом гарантии мировой безопасности. Россия, создав гиперзвуковое оружие, уровняла баланс сил и сейчас своей военной мощью, по сути, нейтрализует планы США. 

Как считает эксперт, с большой вероятностью США могут пойти на то, чтобы развивать не только гиперзвуковое оружие, чтобы выйти на один уровень с Россией. Не исключено, что американцы попытаются реализовать новые формы бактериологического оружия либо другие неядерные средства поражения. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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