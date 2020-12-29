Яков Кедми назвал российское оружие, способное стереть с лица земли США за 30 минут

Сегодня, 14:20

Анна Лисова

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Яков Кедми назвал российское оружие, способное стереть с лица земли США за 30 минут
Израильский политолог Яков Кедми

Россия создала стратегическое гиперзвуковое оружие, которое может уничтожить США за полчаса, утверждает израильский политолог Яков Кедми. 

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на 2021 год. Эта ракета может развивать скорость до 10 тыс. километров в час. И, конечно же, подобные возможности российского вооружения не могут не волновать НАТО. Запад, отмечает Кедми, обеспокоен новейшими российскими разработками. О том, что Россия, поставив на вооружение ракету «Циркон», нарушит оружейный баланс между странами, уже прозвучали. 

В беседе с «Экономикой сегодня» израильский политолог отметил, что российские гиперзвуковые ракеты снижают вероятность ядерной войны. Они сдерживают США от необдуманных действий. По мнению Якова Кедми, стратегическая мощь России сейчас в разы превосходит ядерный потенциал американцев.  

«Когда-то американский министр обороны назвал Россию единственной страной, которая может уничтожить США за 30 минут и оказался прав», - подчеркнул политолог. 

По его словам, гиперзвуковое оружие России позволяет уничтожить атакующее государство до того, как его ракеты достигнут воздушного пространства над РФ. Поэтому даже страны, обладающие ядерным оружием, не смогут добиться превосходства в противостоянии с РФ. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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