В Норвегии призывают США не провоцировать Россию

Сегодня, 14:25

Анна Лисова

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В Норвегии призывают США не провоцировать Россию

О возможном ухудшении отношений Норвегии и России из-за действий США заявил на страницах издания NRK его главный редактор Арне Хольм. Он обвинил американскую сторону в том, что она дирижирует норвежской политикой в области обороны и безопасности, пишет ИноСМИ

По словам эксперта, Норвегия и Россия десятилетиями выстраивали нынешний формат отношений. При том что Норвегия придерживалась в отношении России политики «сдерживания и умиротворения». Но действия США, уверен Арне Хольм, могут серьезно подорвать уже выстроенную модель, поскольку Норвегия, под давлением Вашингтона, начала провокации в отношении РФ за влияние в Арктике. 

Так, армия Норвегии накануне впервые за долгое время приняла участие в военных учениях НАТО в Баренцевом море. И это явно не получит положительной реакции со стороны России. Ситуацию обостряет и то, что США в Норвегии строят радиолокационную станцию, модернизируют порты и аэродромы.


Подобные действия, по его словам, нацелены на то, чтобы усилить присутствие США в Арктике. И Вашингтон не будет учитывать интересы Норвегии, пытаясь добиться собственных целей, уверен Арне Хольм. 

В случае, если норвежские власти и далее будут идти на поводу американских политиков, а позиция Вашингтона по отношению ситуации в Арктике в ближайшем будущем вряд ли изменится, это может закончится негативно для норвежцев. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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