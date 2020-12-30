Саудовская Аравия атакует Иран американскими высокоточными авиабомбами

Сегодня, 15:10

Александр Зуев

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Саудовская Аравия атакует Иран американскими высокоточными авиабомбами

Госдепартамент США дал добро на продажу Саудовской Аравии 3000 высокоточных боеприпасов на сумму до 290 миллионов долларов. С таким заявлением выступил Пентагон. Речь идет о сделке относительно авиабомб GBU-39 Small Diameter Bomb I (SDB I) от компании Boeing, контейнерах, оборудовании, запчастях и технической поддержке к вооружению.

Отметим, что авиабомба малого диаметра GBU-39 запущена в производство десять лет назад. Компактный размер боеприпаса и точное наведение позволяют самолетам с максимальной точностью поражать сразу несколько целей. Как заявили в Пентагоне, поставка авиабомб поможет Саудовской Аравии противостоять угрозам благодаря увеличению ее запасов высокоточных бомб дальнего действия для целей класса «воздух-земля». Сделка призвана укрепить взаимодействие между США и Саудовской Аравией, заявили в Агентстве по сотрудничеству в области обороны и безопасности при Пентагоне.


Также стало известно, что внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Кувейту боевых вертолетов Apache и запасных частей для противоракетных комплексов Patriort на сумму около $4,2 млрд.

Надо заметить, что в последнее время на Ближнем Востоке наблюдается рост напряженности в связи с годовщиной убийства командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. США готовы отреагировать на действия Тегерана, который может предпринять агрессивные меры в ознаменование первой годовщины убийства Сулеймани. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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