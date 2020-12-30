The Washington Times: США приступили к разработке новой военной тактики против России

Американское издание «The Washington Times» опубликовало информацию о начале разработки новой антироссийской военной тактики в США. По заявлению журналистов, такая тенденция вызвана наращиванием военной мощи Россией, что является потенциально опасным для США, передает «ПолитРоссия».

Новая тактика в борьбе с Россией побудила США обратиться к опыту противостояний в период холодной войны, когда американские ВС регулярно перебрасывали самолеты и персонал между различными базами в Европе. С помощью такой уловки Пентагону долгое время удавалось скрыть от Советского Союза направление своего главного удара, и, по всей видимости, теперь настала пора опять обратиться к уже испытанной тактике.





«Все более напористая Россия побудила чиновников из ВВС стереть пыль с некоторых своих учебных пособий времен холодной войны», - заявили авторы «The Washington Times».

В частности, был отмечен манёвр 100-го заправочного крыла ВВС Великобритании, дислоцированного на военной базе Милденхолл, которое продемонстрировало свои навыки по оперативной смене штаб-квартиры, перенесенной на авиабазу Рамштайн в Германии.

Кроме этого, американские журналисты указали на готовность баз США принять на вооружение несколько десятков истребителей пятого поколения F-35 уже к концу 2023 года, что станет отличным подспорьем Пентагону в противороссийской военной политике.

«На европейские американские базы также будут доставлены симуляторы для обучения пилотов управлению новейшей техникой, что позволит сэкономить большие средства на подготовке лётчиков», - пишет «The Washington Times».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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