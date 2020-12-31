Турция не признает Крым российским, несмотря на сближение Анкары и Москвы

Сегодня, 09:35

Анна Лисова

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Турция не признает Крым российским, несмотря на сближение Анкары и Москвы
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что, несмотря на сближение Анкары и Москвы, позиция Турции относительно признания статуса Крыма не изменится. 

В ходе пресс-конференции, которая состоялась 30 декабря, дипломат отметил, что его страна готова развивать сотрудничество с Россией, но не будет менять своей позиции по Крыму, передает Лента.Ру.


«Наши отношения с Россией развиваются позитивно и мы будем поддерживать связь с Россией на следующем этапе», — сказал Мевлют Чавушоглу. 

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что нежелание Турции признавать статус полуострова объясняется заинтересованностью в принадлежности полуострова «деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений». Он уверен, что Турция не исключает возможность получить под контроль и эту территорию, поэтому прорабатывает различные варианты развития событий. При этом ряд турецких политиков заявляет, что Крым является турецкой территорией, а не частью России или Украины. 

Напомним, в 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове. Результаты референдума Киев не признал, и его в этом поддерживают страны Запада. Присоединение Крыма к РФ в итоге вылилось в введение в отношении России санкций. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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