Американский эксперт главным козырем российского истребителя Су-57 назвал его суперсовременное оружие

Сегодня, 13:40

Александр Зуев

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Американский эксперт главным козырем российского истребителя Су-57 назвал его суперсовременное оружие
Российский истребитель Су-57

Американский военный обозреватель Питер Сучиу в публикации для портала 19FortyFive дал оценку российскому боевому истребителю СУ-57. Комментируя передачу первого готового образца боевой машины в российскую армию, эксперт отметил, что главным козырем истребителя является его суперсовременное оружие.

Обозреватель также отметил преимущества российского боевого самолета и пояснил, почему этот истребитель станет главной ударной силой России в воздухе. Примечательно, что в СУ-57 пятого поколения сочетаются функции истребителя и штурмовика, заметил эксперт. За счет высоких технических характеристик истребитель сможет испытывать новейшие гиперзвуковые комплексы.

Сучиу также сообщил, что российские разработчики планируют создать несколько новейших ударных аппаратов для ведения воздушного боя. Эксперт подчеркивает, что это является серьезным шагом вперед для ВКС РФ в рамках развертывания авиационного оружия.


Сучиу отметил, что СУ-57 можно считать одним из современных ударных истребителей, которые были разработаны в РФ. К преимуществам самолета относится использование инновационных технологий. В разработке конструкции истребителя были использованы композитные материалы, которые обеспечивают скрытность.

Самолет хорош еще и тем, что способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость. Ко всему, СУ-57 оснащен суперсовременным бортовым радиоэлектронным оборудованием, а также электронным вторым пилотом, который позволяет «подстраховать» летчика в случае экстренной ситуации. Помимо этого, в арсенале Су-57 – ракета ближнего действия с системой инфракрасного самонаведения класса «воздух-воздух» К-74М2.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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