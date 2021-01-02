Баранец рассказал, как Россия дала отпор военным США и НАТО

Сегодня, 11:55

Александр Зуев

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Баранец рассказал, как Россия дала отпор военным США и НАТО

В 2020 году американские военные и их союзники по НАТО неоднократно провоцировали России, пытаясь развязать вооруженный конфликт.

Об этом сообщил полковник Виктор Баранец.  Подводя итоги прошедшего года, он заявил, что вовсе не преувеличивает, когда говорит  о том, что российские военные пресекли попытки американцев взять под контроль различные точки планеты. 

Как отметил Баранец, американцы нарывались, но русский Вася хорошенько долбанул, в результате чего военнослужащие США получили  сотрясение мозга. Он имел в виду ряд инцидентов в Сирии. Баранец также сказал, что в Пентагоне уже признали доминирование российских войск на сирийской территории. Россия, которая проводит в Сирии тактически грамотные операции, остудила горячие головы американских военных и политиков.


Таким образом Россия поставила на место американцев и не поддалась на действия со  стороны США и НАТО, жестко ответив на их происки.

Баранец также напомнил о ситуации в черноморском регионе, где американские военные корабли и самолеты устраивают провокации. При этом командование НАТО не раз критиковало Россию за ее жесткий подход к экипажам своих самолетов и кораблей, а также вскоре отдало приказ  более агрессивно ответить на действия российских военных. Речь шла об открытии огня на поражение.

США также были вынуждены признать о доминировании России в Арктике. Сейчас Вашингтон пытается признать Северный морской путь международным, но  Москва пресекает подобные попытки, заявил Баранец.



Источник: Информационное агентство «Informing»,
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