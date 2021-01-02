Политолог: Историческое везение США подходит к своему концу

Соединенные Штаты Америки вскоре лишатся своей роли мирового лидера. Эра исторического везения, которая длилась несколько веков подряд, подходит к своему завершению, заявляет политолог, профессор Гарварда Стивен Уолт.

Политика Вашингтона и устаревшая избирательная система заставляет США страдать от разлагающего влияния денег. Но все изменится уже в ближайшее время, и не только в экономике.

У США ранее был запредельный уровень безопасности. Благодаря этому они выходили с минимальными потерями из мировых войн. В период холодной войны Вашингтону помогал фактор окружения Советского Союза противниками.

«2020 год стал для нас мрачным напоминанием, что защита уже не столь надежна, как прежде», - констатировал Уолт.

За девять месяцев коронавирус загубил больше жизней американцев, нежели мировые войны, и это уже свершившийся факт.

Безопасность страны подтачивают кибератаки - они показывают ее уязвимость, так как от расстояния не зависят совершенно. При этом США пока что нечего им противопоставить и защититься в полной мере, как того требуют сегодняшние вызовы.

Один из главных факторов, указывающих на конец исторического везения США - быстро растущая экономика Китая. Поднебесная с такими темпами может быстро обогнать Штаты.





Источник: Информационное агентство «Informing»,

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