Беспилотник ВВС США устроил провокацию в новогоднюю ночь у границ России

У границ России в новогоднюю ночь американские военные устроили провокацию.

Как сообщает информационный ресурс Аvia.pro , американские пилоты несколько раз в ночь с 31 декабря на 1 января, приближались к российским границам. При этом подразделения воздушно-космических сил России не зафиксировали нарушений российских границ.





Исходя из информации, которую предоставляют открытые мониторингове ресурсы, в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk приблизился к границам России со сторон Эстонии. Самолет-разведчик ВВС США приближался к российской границе также со стороны Литвы, Украины и Грузии.

Эксперты предполагают, что это была проверка на боеготовность российских военных в новогоднюю ночь.

Специалисты расценивают эти действия Пентагона как провокационные. Информации о том, были ли отправлены для перехвата российские самолеты, информации нет. Тем не менее, стоит ожидать в ближайшем будущем ответ России. И это будут скорее всего бомбардировщики-ракетоносцы, которые приблизятся к американским границам, отмечают военные аналитики.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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