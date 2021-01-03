The National Interest спрогнозировал 5 самых мощных сухопутных войск мира к 2030 году

Большая часть сухопутных войск в 2030 году будет очень сильно напоминать самые смертоносные силы, но за девять лет до этого времени их ждут серьезные изменения. Своим прогнозом поделился авторитетный американский журнал The National Interest. Перевод его статьи опубликовало издание ИноСМИ .

Делать прогнозы на долгосрочную перспективу - дело неблагодарное, и автор это понимает. Поэтому он разъясняет, что побудительным мотивом этого исследования послужили, по крайней мере, три вопроса. В частности, имеет ли армия определенной страны доступ к национальным ресурсам, а также инновационной технологической базе, пользуются ли ВС политической поддержкой властей, а также есть ли у войск возможность оттачивать свои умения и совершенствоваться в условиях современного мира.

Учитывая возможные ответы, журналисты спрогнозировали, что в пятерку самых мощных сухопутных войск мира в 2030 году будет возглавлять Индия. Она уже сейчас демонстрирует задатки, которые позволят ей в будущем ворваться в элиту.

«Эта армия ведет интенсивные боевые действия самого разного характера: она борется с маоистским партизанским движением у себя дома, с повстанцами в Кашмире, которые пользуются поддержкой Пакистана, и проводит множество других, менее масштабных операций внутри страны», - говорится в публикации.

На втором месте - Франция. У нее и сейчас одни из самых мощных сухопутных войск в мире. Авторы считают, что эта лидирующая роль за Францией сохранится и в будущем.

На третьем месте - Россия. Улучшения в российской экономике позволили вкладывать больше средств в армию. Реформа, особенно в элитных войсках, помогла стране сделать их более мощными.

«Российские сухопутные войска сохранят свою смертоносную мощь в 2030 году, и тем не менее они могут столкнуться с серьезными проблемами - с трудностями с доступом к современным технологиям. Агония советского военно-промышленного комплекса, стоит понимать, закончилась, и после нее осталась такая система инноваций и производства, которой трудно на всех направлениях», - подчеркивается в статье.

В список государств, у которых к 2030 году будут самые мощные сухопутные войска, включены также США и Китай.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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