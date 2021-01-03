Авторы Sohu предрекли распад НАТО в случае войны с РФ

Китайские аналитики спрогнозировали вероятность распада НАТО в случае реального военного конфликта с РФ. По мнению авторов издания «Sohu», если США не рискнет вступать в открытую войну с Россией, НАТО не продержится против России и 3 суток.

На фоне заявления 45-го президента США Дональда Трампа о выводе из Европы 9500 американских военнослужащих китайские эксперты предположили, что Россия буквально может взять под свой контроль Балтийское море не более, чем за 3 суток.

«Страны Европы и Россию никак нельзя сравнивать ни в обычной войне, ни в ядерной. Все преимущество Великобритании и Франции в виде ракетного вооружения тут же испарится перед российскими баллистическими ракетами, если США покинет НАТО в противостоянии с РФ», - указали китайские аналитики.

Авторы «Sohu» отметили, что наращивание военной мощи России за счет современных истребителей Су-35 и новейших Су-57 обеспечило мировое лидерство Москвы в этой сфере.

«Очевидно, что так называемое преимущество НАТО в воздухе остается только теоретическим. Россия может использовать ракеты дальнего радиуса действия, чтобы взорвать аэродромы европейских стран НАТО. К тому же Москва имеет самую передовую систему противовоздушной обороны в мире», - говорится в издании «Sohu».

Китайские журналисты определили военную способность России как «сдерживающий фактор для стран НАТО, и не только для европейских государств, но и для США».

«Что конкретно делало НАТО все эти годы? Только издевалось над маленькими странами вроде Ирака, Ирана и Сирии. Но, как только Альянс столкнется с более сильным противником, его члены не смогут действовать сообща. Поэтому НАТО без США не имеет фактически никакой силы против России», - подытожили китайские эксперты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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