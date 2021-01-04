Военный эксперт назвал возможные горячие точки вокруг России в 2021 году

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в интервью «Комсомольской правде » о возможных горячих точках у границ России в 2021 году.

Он предполагает, что в Нагорном Карабахе и Донбассе будут продолжаться военные конфликты. Неразрешенной остается все еще ситуация в Сирии. Также возможны новые конфликты в Белоруссии, на Курилах и Северном морском коридоре.

Довольно острой все еще остается ситуация в Нагорном Карабахе. Хотя там и действует перемирие, но стоит учитывать, что не все стороны удовлетворены итогами столкновения. Леонков прогнозирует, что некое подобие партизанской войны там будет продолжаться весь 2021 год.





Эксперт высказал мнение о том, что Турция и Украина в 2021 году могут попытаться провести операцию в Донбассе, и, возможно, будет предпринята попытка вернуть под контроль Киева Крым. Если активные военные действия там возобновятся, то главная ставка в боях будет сделана на беспилотники.

Возможен конфликт и в Восточной Европе. В частности, немало политиков из стран этого региона выступают против нахождения российских миротворцев на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Довольно острая ситуация все еще остается в Белоруссии. Под влиянием Запада там могут начаться активные протесты, которые будут поддерживаться активно диверсантами, забрасываемые в том числе и с территории Украины. Леонков не исключает и возможность терактов в республике.

По прогнозам экспертов, США и НАТО попытаются в 2021 году усилить свое влияние в Арктике. Возможны провокации в том числе и в Беринговом проливе, где в последнее время США наращивает свою авиационную группу.

Довольно острая ситуация и вокруг Курил. Хотя Россия серьезно укрепила военную мощь на Дальнем Востоке, Япония все еще пытается добиться того, чтобы вернуть три острова Курильской гряды.

Что же касается Сирии, то там, отмечает Леонков, продолжатся отдельные стычки и попытки захвата стратегических районов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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