США пытаются выкупить у Турции радары российских систем С-400

Сегодня, 11:15

Анна Лисова

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США пытаются выкупить у Турции радары российских систем С-400

США хотели бы приобрести у Турции российские радары С-400 «Триумф». 

Издание «Bulgarian Military» сообщает о том, что Минобороны США пытается выкупить у Анкары российские зенитно-ракетные комплексы. При этом рассматривается возможность приобретения их у любой другой страны, передает Аvia.prо

Журналисты западного издания, ссылаясь на собственный источник сообщают, что приобрести российские средства ПВО и ПРО американцы хотят, чтобы разработать эффективное вооружение для противодействия им, а не для их копирования. 

«Америке нужен С-400, чтобы научиться обеспечивать безопасность своих истребителей-невидимок. Есть одна важная особенность российской системы обороны, которая производит впечатление: помимо обнаружения и обстрела иностранных бомбардировщиков на дальности 580 км, она делает то же самое в том же диапазоне для истребителей-невидимок. Российский С-400 имеет РЛС типа 96Л6Е2», - отмечается в публикации. 

Известно, что российские комплексы могут захватывать одновременно 100 целей, даже если комплекс ПВО развернут в горной местности. Эффективность комплекса не зависит от того, какой тип авиации использует противник. Радар комплекса С-400 выявляет в том числе истребители-невидимки. Пентагону интересен как раз российский радар, который также выявляет крылатые ракеты. 

Ранее стало известно, что США и Турция договорились о том, что Анкара предоставит Пентагону информацию о возможностях российских ЗРК С-400, в обмен же Вашингтон не будет вводить санкции в отношении Турции за военное сотрудничество с Россией и, возможно, вернет Турцию  в программу  истребителей F-35.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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