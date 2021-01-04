Биолог рассказал, что в течение 10 лет появится лекарство, продлевающее жизнь

С давних времен люди мечтали быть вечно молодыми и, кажется, это желание не такое уж неисполнимое. В ближайшее время человечество получит препарат, который мог бы удвоить продолжительность жизни. Об этом рассказал британский биолог Эндрю Стил. Он также добавил, что замедление процесса старения может стать реальностью. Этой теме биолог посвятил научную работу «Нестареющий: новая наука о старении без старения».

При этом Стил отметил, что он вовсе не надеется на то, что пенсионеры будут выглядеть, как подростки. Биолог предполагает, что этот уникальный препарат сможет предотвращать проблемы со здоровьем, которые развиваются у многих людей с возрастом. Речь идет о боли в суставах, артрите и хрупких костях.

Ученые могут разработать методы лечения, которые замедляют процесс старения, заметил эксперт. Стил считает, что такое лекарство будет доступно уже в ближайшее десятилетие.

Сейчас в мире проводятся испытания на людях - ученые работают над созданием этого препарата. Вместе с тем ученый добавил, что маловероятно, что какие-либо препараты смогут продлить жизнь на столетие. Биолог считает, что 150-летние люди, выглядящие как 20-летние, это немного жутко.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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