Флот ВМФ России вытеснил американские корабли в Средиземном море

Сегодня, 17:35

Анна Лисова

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Флот ВМФ России вытеснил американские корабли в Средиземном море

В водах Средиземного моря находится не менее 10 российских кораблей и подводных лодок. 

На сегодняшний день это больше, чем количество кораблей ВМС США в Средиземноморском регионе.

Эксперты отмечают, что Россия продолжает активно расширять свое влияние в Средиземноморье. Так, по состоянию на период с 29 декабря 2020 года по 3 января 2021 года там находились не менее 2 подводных лодки, 5 боевых кораблей и четыре военных корабля ВМФ России. Из неофициальных источников известно, что в этот же период в данном регионе было лишь три американских военных корабля. 

Россия смогла серьезно пошатнуть позиции США в Средиземноморском регионе. И в ближайшие годы, уверены аналитики, количество российских военных кораблей в этом регионе продолжит расти. 

Страны НАТО обеспокоены активностью России в Средиземноморье. Тем не менее после того как российская военная база начала функционировать в Сирии, российские военные корабли могут постоянно пребывать в Средиземном море. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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