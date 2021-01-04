Иран захватил в Персидском заливе нефтяной танкер, несмотря на присутствие корабля ВМС США

Сегодня, 21:50

Александр Зуев

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Иран захватил в Персидском заливе нефтяной танкер, несмотря на присутствие корабля ВМС США

Несколько часов назад Иран захватил южнокорейский нефтяной танкер «Hankuk Chemi», который следовал в ОАЭ. Силовой захват судна был произведен, несмотря на присутствие кораблей ВМС США. 

По данным открытых мониторинговых ресурсов, нефтяной танкер внезапно сменил курс. Сначала экипаж южнокорейского танкера попытался проигнорировать требование иранских военных. Спустя некоторое время иранцы произвели захват судна по причине загрязнения окружающей среды, пишет avia.pro.


При этом находящиеся рядом  корабли ВМС США не стали  противодействовать Ирану, даже несмотря на тот факт, что захват  танкера произошел в международных водах.  Американский флот находится в Персидском заливе для обеспечения безопасности судоходства.

Стоит сказать, что несколько дней назад в территориальных водах Ирака неизвестные заминировали еще один танкер, не обращая внимание на присутствие американских  кораблей.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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