Военный эксперт рассказал о планах удара по России

Запад готовит план относительно России. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам НАТО и США разработали план, направленный на сдерживание и добивание России. А для реализации поставленной цели страны Запада могут предпринять ряд радикальных мер. В этот план также входят поддержка протестного движения в Белоруссии, а также совершение государственного переворота в Молдавии. Леонков отмечает, что новый молдавский лидер Майя Санду настаивает на выводе российских миротворцев из Приднестровья. По мнению эксперта, действия прозападного политика не обещают России ничего хорошего, пишет tsargrad.tv .





Эксперт также назвал точки, где страны НАТО могут поддержать хаос. Речь идет о Южном Кавказе и Средней Азии. Западные политтехнологи задействуют госперевороты в непосредственной близости от российских границ, подчеркивает эксперт.

Сейчас западные страны продолжают давить на «Северный поток - 2». Кроме того, идет поддержка боевиков в Сирии и протестующих в Белоруссии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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