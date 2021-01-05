Военный эксперт рассказал о планах удара по России

Вчера, 21:15

Александр Зуев

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Военный эксперт рассказал о планах удара по России

Запад готовит план относительно России. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам НАТО и США разработали план, направленный на сдерживание и добивание России. А для реализации поставленной цели страны Запада могут предпринять  ряд радикальных мер. В этот план также входят поддержка протестного движения в Белоруссии, а также совершение государственного переворота в Молдавии. Леонков отмечает, что новый молдавский лидер Майя Санду настаивает на выводе российских миротворцев из Приднестровья. По мнению эксперта, действия прозападного политика не обещают России ничего хорошего, пишет tsargrad.tv

Эксперт также назвал точки, где страны НАТО могут поддержать хаос. Речь идет о Южном Кавказе и Средней Азии. Западные политтехнологи задействуют госперевороты в непосредственной близости от российских границ, подчеркивает эксперт.

Сейчас западные страны продолжают давить на «Северный поток - 2». Кроме того, идет поддержка боевиков в Сирии и  протестующих в Белоруссии. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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