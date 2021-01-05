Sina: Япония может потерять остров Хоккайдо из-за агрессии против России

Вчера, 21:15

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Sina: Япония может потерять остров Хоккайдо из-за агрессии против России

Обозревателям ряда китайских СМИ не дает покоя вопрос: если Япония будет продолжать свои провокационные действия поблизости от российских рубежей, сможет ли она получить контроль над Курильскими островами. По их мнению, если Япония не изменит свою тактику, она даже может лишиться своего острова Хоккайдо.

Уже не один десяток лет тянется территориальный спор Москвы и Токио по поводу Курил. Эта ситуация не позволяет по сей день никому из них подписать мирный договор. Ввиду такого положения эксперты предупреждают: малейшая «искра» спровоцирует нешуточный конфликт и японский Хоккайдо может впоследствии оказаться вовсе не японским. Об этом, в частности, говорится в издании Sina.


«Если Япония спровоцирует конфликт с Россией из-за четырех северных островов, то его последствия будут очевидны уже спустя день после его начала. Токио сильно повезет, если ему удастся сохранить под своим контролем Хоккайдо», - отмечают обозреватели Sina.

Как уточняют журналисты, на Курильских островах присутствует примерно 4 тыс. российских военных. Кроме личного состава здесь присутствует и техника: противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион»,  большое количество танков и самоходной артиллерии. В теории японцы могли бы незаметно для россиян собрать поблизости от границ крупные силы, чтобы внезапно атаковать противника. Однако на практике все далеко не просто. 

«Японии придется заплатить слишком большую цену за попытку захватить Курильские острова», - считают эксперты.

По мнению обозревателей издания, японская агрессия получит со стороны России незамедлительный ответ: в регион немедленно отправятся боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота РФ. Может быть даже проведен ракетный удар по противнику. Вследствие этого японцы вынуждены будут отступить, а тех, кто успеет высадиться на Курилах, россияне быстро окружат и обезвредят. А дальше ВС России вряд ли что-то сможет помешать взять под свой контроль второй по величине остров Японии Хоккайдо.

Эксперты уверены: силовой сценарий неприемлем для решения курильского вопроса. А жители Японии, комментируя выводы экспертов, говорят, что против войны с Россией, поскольку многие опасаются перерастания этого конфликта в мировую войну.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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