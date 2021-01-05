Азербайджан продвигает свои боевые позиции в Карабахе, нарушая договоренности

Секретарь Совета безопасности НКР Виталий Баласанян сообщил о том, что Азербайджан допускает нарушения, продвигая свои позиции вглубь Нагорного Карабаха и не придерживаясь договоренностей. Баку неоднократно нарушал границы Республики Арцах. На линии соприкосновения периодически бывают нарушения, отмечает Баласанян. После 10 ноября линия соприкосновения не сохраняется, азербайджанцы продолжают совершать провокации, сказал глава Совбеза НКР.

Как он отметил, нарушения со стороны Азербайджана зафиксированы в направлении Агдама, Аскерана, Степанакерта и Кармир Шука. Баласанян также заявил, что информацию обо всем этом получает российский миротворческий контингент.





Самым крупным инцидентом в зоне карабахского конфликта после установления режима перемирия стала атака ВС Азербайджана на позиции армян в поселках Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района НКР, которая произошла 12 декабря. 16 декабря российские миротворцы вывели из окружения армянских военных. Операция была проведена с участием командующего миротворческим контингентом Рустама Мурадова.

Напомним, что в зоне нагорно-карабахского конфликта пребывает российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих. В их распоряжении находятся 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворцы контролируют соблюдение режима прекращением огня.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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