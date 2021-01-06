National Interest: российский ЗРК С-500 готов поразить цель на высоте 200 километров

Сегодня, 13:05

Александр Зуев

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National Interest: российский ЗРК С-500 готов поразить цель на высоте 200 километров

В ближайшее время в российскую армию поступят первые образцы зенитно-ракетного комплекса С-500, который способен поражать цели на высоте в 200 километров и на расстоянии до 640 километров. Об этом написало американское издание The National Interest.

Эта система ПВО может поражать до десяти головных частей баллистических ракет, скорость которых составляет до семи километров в секунду, пишет издание. Комплекс С-500 оснащен ракетами-перехватчиками, обладающими активной радиолокационной системой самонаведения. Новые ЗРК будут обеспечивать защиту Москвы и территории центральной части РФ.

Американские обозреватели высоко оценили возможностям российского комплекса ПВО/ПРО.


Как стало известно, «Прометей», вместе с С-400 и С-300 будут представлять собой единую интегрированную систему противовоздушной обороны. Комплекс располагает сверхмощным радаром, который позволяет нивелировать радиолокационную «невидимость»  стелс-истребителей, таких как F-22 и F-35, пишет ИноСми.

Ранее стало известно, что Россия тестирует мобильный комплекс ПВО и ПРО С-350 «Витязь», который в скором времени заменит старые С-300ПС и дополнит комплексы типа «Бук-М3», С-300ВМ4, С-400 и С-500.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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