2021 год будет самым коротким за последние 50 лет из-за ускорения вращения Земли

Сегодня, 17:35

Ольга Громова

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2021 год будет самым коротким за последние 50 лет из-за ускорения вращения Земли

Исследователи заявляют, что Земля изменила скорость вращения - сейчас она оборачивается гораздо быстрее, нежели 50 лет назад. Посему сутки на планете уже меньше, чем 24 часа.

Наблюдения за оборотом Земли начали вести в 60-х годах минувшего столетия. Начиная с этого времени и до сегодня, сутки в общей сложности сократились на 1,4602 миллисекунды.


Международная служба систем вращения и отсчета Земли в июле минувшего года выступила с официальным заявлением и сообщила, что к концу 2020-го к официальным мировым хронометрам, отсчитывающим время, будет добавлена одна дополнительная секунда. Так обычно делается в высокосные годы, чтобы скорректировать время. С 1970-х годов в общей сложности добавили 27 «дополнительных секунд».

Они по установившейся традиции добавляются в последний день июня или декабря. Очередная дополнительная секунда может быть добавлена 30 июня 2021 года.

Ускоренное вращение планеты ученые связывают с глобальным потеплением. Предполагается, что тающие ледники приводят к перераспределению массы. Это заставляет планету смещаться и вращаться несколько быстрее вокруг своей оси.

В среднем в сутках времени стало меньше на 0,5 секунды.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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