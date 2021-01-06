Соратник Бориса Ельцина назвал новые причины распада СССР

О причинах развала СССР до сих пор ведутся жаркие споры. Одни считают, что распад государства можно было предотвратить, другие - что страна была обречена и ее развал начался задолго до 1991 года.

Экс-глава Минэкономики России, соратник первого президента России Бориса Ельцина, доктор экономических наук Андрей Нечаев назвал причину краха Советского Союза. По его словам, причина заключалась в неэффективности планово-административной системы. Также бывший министр раскритиковал советское руководство за нефтяную иглу. Он процитировал слова Маргарет Тэтчер, которая заявила о том, что советский социализм был искусственно созданной системой. Как подчеркнул эксперт, система начала захлебываться уже в 60-х годах. Как сказал Нечаев, Кремль предпринимал попытки реформировать систему в виде повышения самостоятельности госпредприятий и введения элементов системы хозяйственного расчета. Но после Пражской весны в 1968 году реформы были свернуты.

По словам бывшего чиновника, Советский Союз мог развалиться еще в 70-х, но страну спасло открытие Самотлорского месторождения и взлетевшие цены на нефть после арабо-израильского конфликта.

Эксперт также отметил, что в те годы государство находилось в зависимости от зернового импорта. Страна не могла себя прокормить. Попытки Михаила Горбачева оттащить страну от пропасти не привели к успеху. В конце 80-х годов СССР уже находился в состоянии кризиса.

Наряду с этим Горбачев дал больше самостоятельности региональным элитам, которые все чаще стали призывать: «Хватит кормить Москву!». Каждая республика рассчитывала на то, что может выйти из глубочайшего кризиса самостоятельно.

По мнению Нечаева, огромная страна рухнула, когда экономическая разруха и центробежные тенденции сошлись. Если бы Горбачев решился на проведение реформ раньше и не опоздал бы с попыткой прийти к новому союзному договору, то СССР мог бы выжить, но уже в форме конфедерации. Однако страна все равно потеряла бы Прибалтику, пишет mk.ru .

Как заявил эксперт, последний гвоздь в гроб Советского Союза забил августовский путч 1991 года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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