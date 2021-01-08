Сатановский назвал регионы, где США могут развязать следующую войну

Сегодня, 11:45

Анна Лисова

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Сатановский назвал регионы, где США могут развязать следующую войну
Российский политолог Евгений Сатановский

Российский политолог Евгений Сатановский рассказал о том, с кем США может развязать следующую войну. 

Сатановский в Telegram-канале предположил, что американские власти могут попытаться отвлечь внимание от внутриполитической ситуации начав очередную победоносную войну.

Это может быть выходом из той ситуации, которая сейчас там сложилась. Ведь впервые более чем за 200 тыс. лет протестующие фактически захватили Капитолий. Это сделали сторонники действующего президента страны Дональда Трампа, чтобы сорвать передачу власти избранному президенту Джо Байдену. Произошедшее, уверен Сатановский, стало настоящим приговором для всей «американской демократии».


Передача власти, как известно, запланирована на 20 января. И действующий президент уже пообещал, что все пройдет надлежащим образом, хотя полностью с результатами выборов он не согласен. 

Но Трамп, уверен Сатановский, попытается оставить Байдену как можно больше проблем. Ситуация США довольно сложная. Экономика страны в плачевном состоянии, победить эпидемию коронавируса американцы еще не смогли, да и других внутренних проблем накопилось немало. 

Спасти положение Белого дома могла бы маленькая победоносная война или хотя бы любой другой инцидент, на который нельзя будет не ответить. Ведь в такой способ можно будет отвлечь внимание американцев от их нынешних проблем. 

Сатановский озвучил три основных сценария, которые может разыграть Вашингтон. Одним из вероятных вариантов он считает войну в Украине. Второй вариант – Северные моря, на которые у США уже давно имеются свои планы. При этом Трамп может попытаться разыграть ситуацию так, чтобы разбираться с конфликтом пришлось уже непосредственно Байдену.  

Наиболее же вероятным направлением следующего удара США, по мнению политолога, является Иран. Трамп, по мнению политолога, уже готовит почву для этого. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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