Эксперт Жилин: новое китайское оружие представляет серьезную угрозу для России

Разработанная в Китае в качестве вооружения новая технология в мире не имеет аналогов. По мнению военного эксперта, полковника запаса Александра Жилина, россиянам следует опасаться такого оружия.

Специалисты считают, что Китай сейчас выступает на первом месте по созданию передового оружия. И его последняя разработка способна воздействовать на человеческую психику.

Известно, что действие новой китайской разработки основывается на теории волн. После использования такой установки идет воздействие на человеческий мозг, в результате которого люди превращаются в управляемых безвольных рабов. С таким противником не составит труда захватить чужие территории, ведь он будет просто подчиняться чужим приказам.

Если принимать во внимание мощь китайской экономики, а также умение китайцев оперативно мобилизовать боевые комплексы в случае войны, это вооружение способно создать для России массу проблем.

Однако с мнением полковника запаса не согласен военный эксперт Виктор Литовкин, который уверен: россиянам нечего опасаться нападения со стороны Китая. В случае мировой войны Пекин нацелится на США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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