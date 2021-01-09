Юрист перечислил основания для штрафов за выращивание картофеля

Сегодня, 11:20

Ольга Громова

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Юрист перечислил основания для штрафов за выращивание картофеля

Россиян могут оштрафовать за выращивание картошки на собственных участках. Но только в том случае, если бульба выращивается на продажу и из нелегальных семян. Об этом в беседе с агентством экономических новостей «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Речь о статье 10.12 Кодекса об административных правонарушениях, положения которой обязывают граждан покупать посевмат, выращенный специально для посадки, в специальных магазинах. В противном случае производитель картофеля может считаться нарушителем.


«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», — уточнил Редин.

Людям, которые собираются реализовать только часть своего урожая картофеля, все равно придется купить легальные семена.

За продажу картошки из «нелегальных» семян предусмотрены штрафы - для обычных россиян до 500 рублей, до 1000 - для должностных лиц, и до 10000 - для юридических лиц.

Тем же, кто выращивает картошку для себя и для потребностей своей семьи, ничего предъявить не могут - они вправе покупать посевной материал там, где посчитают нужным.

Юрист, впрочем, считает, что до штрафов дело в ближайшее время не дойдет - вряд ли кто-то будет проверять происхождение семян картофеля у частников на рынках.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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