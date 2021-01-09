Чешский эксперт: Россия может включиться в вероятную войну между Турцией и Грецией в 2020-х годах

Чешский аналитик и эксперт в области вооруженных сил и безопасности Лукаш Визингр высказался о дальнейшем развитии отношений России, Турции и Греции. По мнению аналитика, вероятная война между Турцией и Греций не пройдет мимо РФ, поскольку Москва однозначно будет задействована в этом процессе, пишет «ИноСМИ».

Чешский эксперт прокомментировал, что мирная обстановка в Европе не восстановится в ближайшие несколько лет — и на смену конфликту в Нагорном Карабахе придет противостояние Турции и Греции, которое коснется и России.





«Грядущая декада, вероятнее всего, будет очень турбулентной, принесет кризисы, а также, наверное, вооруженные конфликты. В результате карабахского конфликта принципиально изменилась геополитическая карта постсоветского региона и, что главное, возникла серьезная угроза для России в будущем. Турция открыла четвертый фронт вслед за Сирией, Ливией и Средиземноморьем, тягаясь с Россией, и я сомневаюсь, что Анкара на этом остановится. За этим конфликтом внимательно наблюдали и другие страны, которые, возможно, задумываются о подобных шагах – в частности, Украина, Грузия и Молдова, и для России это тревожный сигнал», - сообщил Лукаш Визингр.

Эксперт указал, что зона конфликта в Средиземном море, Балканах и Черном море с участием Турции вероятнее всего принесет новую войну, но теперь с Грецией.

«Такой конфликт нанесет удар по всей европейской политике, поскольку в войну придется включиться и другим членам НАТО и Европейского Союза, а возможно, и России тоже. Не исключено, что в эту войну ввяжутся и мусульманские радикалы, что приведет фактически к глобальному перевороту», - добавил Визингр.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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