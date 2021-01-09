Маневр России на Чукотке обеспокоил Пентагон

Сегодня, 14:15

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Маневр России на Чукотке обеспокоил Пентагон

Аналитики китайского издания «Sohu» рассказали о российских истребителей МиГ-31 и новом комплексе «Ярс», которые буквально «лишили сна военнослужащих США». Речь идет о поступлении этого оружия в Вооруженные силы России на Чукотке, что вызвало серьезное беспокойство Пентагона, передает «ПолитРоссия».

Факт поступления двухместного сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 и стратегического ракетного комплекса с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью «Ярс» на Чукотку заставил ужаснуться американских военных — так прокомментировали китайские авторы «Sohu». То, что на аэродроме в городе Анадыре теперь будут постоянно присутствовать истребители МиГ-31, делает невозможным любую разведывательную функцию для США в этом регионе — особенно учитывая тот факт, что данные истребители получили способность нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». 

«Дальневосточный Анадырь постепенно превращается в стратегическую авиабазу, на которой развернуты истребители и перехватчики, а в будущем здесь могут также появиться Су-35 и новейшие Су-57. Что уж говорить о возможности размещения в этом регионе ракетоносцев Ту-160, которые способны выполнять любые миссии у западных берегов Соединенных Штатов», - сообщили китайские эксперты. 

При этом авторы «Sohu» спрогнозировали, что такое военное укрепление дальневосточного региона не является окончательным и вполне вероятно, что на Чукотке появится еще несколько единиц современной российской техники уже в ближайшее время.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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