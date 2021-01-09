США планируют карабахский сценарий в Восточной Европе

Сегодня, 22:05

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США планируют карабахский сценарий в Восточной Европе

Военные аналитики предсказали возможное следование США «карабахскому сценарию» в Восточной Европе, что косвенно подтверждает тенденция наращивания военной мощи НАТО вблизи российских и украинских границ. Об этом пишет «Политическая экспертиза». 

Расположение американских войск в количестве 90 человек на румынской авиабазе в городе Кымпия-Турзий говорит о том, что США, вероятно, планируют полномасштабную военную операцию. Вашингтон ранее заявлял, что намерен создать центры со своими базами также в Молдове и Украине, следуя примеру успешных кампаний с использованием БПЛА во время карабахского конфликта. Предполагается, что, вдохновившись эффективностью такого орудия во время битвы за Нагорный Карабах, США могут использовать беспилотники и для новых провокаций в Румынии. 

«Идет масштабное приготовление Америки к вероятной войне. Об этом говорит и использование дронов для разведывательной работы над акваторией Черного моря, которые уже проводили маневры на украинской территории. Дроны очень удобны в использовании — ведь в случае их уничтожения, нет риска потерять более крупную и дорогостоящую военную технику», - прокомментировал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. 

Эксперт указал, что отношение США к России с приходом нового президента не изменится в лучшую сторону, поэтому необходимо быть готовыми к дальнейшему развитию событий, которое может перерасти в полноценный военный конфликт с США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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