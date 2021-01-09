Американцы рассказали о новой морской хитрости России

Сегодня, 22:35

Александр Зуев

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Американцы рассказали о новой морской хитрости России

Американский портал Strategy Page сообщил о морской хитрости России. Речь идет о том, что российский флот осваивает стратегию «невидимки», так как  успех в сражениях гарантирует скрытность и бесшумность.

По словам американских обозревателей, российские новейшие суда, такие как малые ракетные корабли проектов «Буян-М»  и «Каракурт», спроектированы таким образом, чтобы их было трудно обнаружить радарами. Военные корабли водоизмещением до 1000 тонн оснащены оружием и бортовыми системами,  способными работать в условиях радиомолчания. Эти корветы предназначены для берегового патрулирования и оборонительных миссий. Они также могут вести боевые действия без передачи электронных сигналов.


«Каракурт» несет на борту один или два беспилотника «Орлан». Такие летательные аппараты могут находиться в воздухе до 16 часов и действовать по запрограммированным  инструкциям. Военное судно может послать такой беспилотник за 300-400 километров от корабля для патрулирования района и передачи зашифрованных сообщений с фотографиями тех объектов, которые были замечены в опасной зоне.

Авторы публикации отмечают: большое значение при этом имеют расстояние и скорость движения объектов и противокорабельных снарядов противника. Поэтому Россия выбрала хитрую тактику ведения боя.

Эксперты считают, что Россия использует сети в которые входят суда, самолеты и спутники для наблюдения за положением кораблей противника. То есть корвет не будет действовать в одиночку.

Судя по всему, суда станут частью боевой группы, состоящей, в том числе, из субмарин, которые  будут находиться в тех районах, где их гидролокатор смог бы засечь вражеские корабли. После этого подлодка атакует  судно противника.

Делая вывод, обозреватели издание подчеркнули, что Россия создает корабли, которые способны эффективно выполнять любые боевые задачи.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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