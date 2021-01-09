Опубликованы кадры уничтожения С-300 израильским дроном в Нагорном Карабахе

В Сети время от времени появляются видеоролики с мест проведения боевых действий в Нагорном Карабахе, хотя официально там объявлен режим прекращения огня.

Портал Avia.Pro опубликовал ролик, на котором можно увидеть, как под ударом израильского ударного дрона IAI Harop оказался комплекс ПВО С-300, приобретенный Арменией у России. Как сказано в описании к ролику, пострадавший ЗРК не был развернут в полную боевую готовность. Его прикрывали комплексы поменьше, которые не справились с обнаружением беспилотника.



Эксперты отмечают, это видео показывает низкую степень готовности армии обороны Карабаха к ведению войны.

Располагая зенитно-ракетными комплексами, которые могут защитить от беспилотников, военные не подготовили их к ведению боя.

Ответственность за потерю военной техники несут военные армии Арцаха, так как системы ПВО не были приведены в боевую готовность, отмечают эксперты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529