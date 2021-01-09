Российский эксперт назвал возможные горячие точки 2021 года

Сегодня, 21:40

Анна Лисова

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Российский эксперт назвал возможные горячие точки 2021 года

Возможные горячие точки в 2021 году назвал в беседе с Nation News капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. 

Он заявил, что на сегодняшний день одной из самых агрессивных стран мира является Турция. В минувшем году она поучаствовала в нескольких конфликтах, и в 2021 году, скорее всего, вектор внешней политики этой страны не изменится. 

По его мнению, треугольник «Китай-Индия-Пакистан», о взрывоопасности которого заявили уже несколько экспертов, будет оставаться стабильным, в отличие от Турции. Анкара, отмечает Дандыкин, может предпринять попытку уничтожить в Сирии курдов. К тому же Турция может попытаться усилить влияние в Черном море. Не стоит забывать и об участии Турции в карабахском конфликте. Не исключено, что Анкара будет подталкивать Азербайджан к окончательному решению карабахского вопроса.

Серьезная угроза безопасности исходит и от США. Хотя эту страну раздирают внутренние проблемы, Вашингтон не намерен отказаться от провокаций в адрес Москвы. США будут и далее противостоять России, пытаясь навязать свою позицию касательно Донбасса и Крыма. Еще одной точкой соприкосновения США и РФ Дандыкин называет Арктику. 

«Они не оставят нас в покое с Донбассом, Крымом, Арктикой — к гадалке не ходи. Здесь могут быть провокации со стороны самих США или их союзников, прежде всего Украины», — уверен Дандыкин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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