National Interest: Россия создала надежный ядерный заслон против сил НАТО

Вчера, 23:50

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National Interest: Россия создала надежный ядерный заслон против сил НАТО

Журналисты американского издания «The National Interest» сообщили о самом эффективном и современном российском средстве для защиты границ. По мнению экспертов, этим средством являются ядерные российские боеголовки, которых на территории РФ хранится «огромный запас».

Авторы «The National Interest» указали, что Россия располагает самым большим перечнем и запасом тактического оружия во всем мире, что заставляет Пентагон испытывать серьезное беспокойство. По некоторым подсчетам, на территории РФ хранится примерно 6 тысяч тактических ядерных боеголовок, что в разы больше того, что находилось на вооружении СССР в период холодной войны. 

«Вероятнее всего, самым большим обладателем тактического ядерного оружия является ВМФ — у него на вооружении находятся несколько вариантов крылатых ракет Калибр, Ясень, а также новые фрегаты Адмирал Горшков. На втором месте по численности ядерного оружия — российские ВВС, у которых есть морские бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-22М3М, а также ядерная гиперзвуковая ракета Х-47М2 Кинжал», - сообщили американские журналисты. 

Эксперты отметили, что российские сухопутные силы также не остались без ядерного вооружения — достоверно известно о модернизации сухопутных войск ракетными комплексами «Искандер-М», которые способны нести ядерные боеголовки. 

«Россия не может просто так прибегнуть к использованию ядерного оружия, однако в случае проигрыша в крупной континентальной войне Москва однозначно воспользуется своим ядерным арсеналом. И в этом случае произойдет катастрофа вселенского масштаба», - указали авторы «The National Interest».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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