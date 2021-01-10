В планы Байдена входит создание спецструктуры, которая будет заниматься Россией

Сегодня, 18:30

Ольга Громова

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В планы Байдена входит создание спецструктуры, которая будет заниматься Россией

Джозеф Байден, избранный президент США, вынашивает грандиозные планы касательно России. После реформирования Совета национальной безопасности при нем он намерен создать специальную структуру, которая будет заниматься вопросами по России и Центральной Азии.

Возглавить ее может Андреа Кендалл-Тейлор - ранее она в течение восьми лет работала в спецслужбах, а позже в CNAS занималась исследованием исходящих извне угроз для безопасности США. В команде Джо Байдена женщина занималась курированием отношений с Москвой.


С 2015 по 2018 Кендалл-Тейлор работала в Управлении директора национальной разведки (DNI). До этого занимала пост старшего аналитика в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), где, собственно, изучала динамику политических процессов в РФ и странах Евразии, пишет «Взгляд».

Создание специальной структуры по вопросам России и назначение на пост госпожи Кендалл-Тейлор может указывать на то, что при президенте Байдене отношения США с Россией в связке со среднеазиатскими республиками станут новым приоритетом. По крайней мере, к такой точке зрения склоняются некоторые эксперты.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов придерживается иного мнения.

Он считает, что РФ и Центральную Азию администрация нового хозяина Белого дома будет рассматривать как «государства, которые в ближайшем будущем не очень перспективны с точки зрения внедрения и распространения западных ценностей, в отличие от западной периферии бывшего СССР – Украины, Молдавии и даже Белоруссии»

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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