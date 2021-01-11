России угрожает новый карантин из-за британского штамма коронавируса

Сегодня, 15:40

Ольга Громова

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России угрожает новый карантин из-за британского штамма коронавируса

России может грозить новый жесткий карантин в случае, если выявленный вчера на территории страны британский штамм будет быстро распространяться. Такую точку зрения высказал главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

В минувшее воскресенье стало известно о том, что так называемый особо заразный британский штамм коронавируса добрался уже и до России. Выявили его у мужчины, который вернулся из Соединенного Королевства.


«Безусловно, что этот штамм заразнее, чем его предшественники, поэтому нужно быть готовым, что произойдет быстрое распространение его и в России. В этой связи Роспотребнадзор ситуацию отслеживает, и нет сомнений в том, что при первых же признаках того, что увеличивается скорость распространения коронавируса, будет необходимо принять меры», — поведал Токарев в беседе с URA. 

Тем не менее, говорить о возможном внедрении повторного локдауна в стране можно будет только, когда будет понимание того, с какой скоростью распространяется новый штамм, а также какая нагрузка оказывается на здравоохранение. В этом убеждена бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. Она считает правильным сейчас мониторить, какая категория граждан наиболее подвержена заражению мутировавшим штаммом.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов убежден, что британский штамм будет распространяться быстро и постепенно вытеснит те, которые циркулируют на территории нашей страны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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