Эксперты Sina считают, что российскому истребителю Су-57 еще далеко до передового мирового уровня

Сегодня, 17:24

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Эксперты Sina считают, что российскому истребителю Су-57 еще далеко до передового мирового уровня
Истребитель Су-57

Эксперты Sina заявили, что истребителю Су-57 еще далеко до передового мирового уровня.

Обозреватели китайского агентства Sina неожиданно раскритиковали российский истребитель пятой генерации Су-57, заявив, что ему далеко до мировых стандартов и он уступает даже J-20. Якобы, российские конструкторы не смогли довести до ума свое детище и первый же воздушный бой с F-3 или F-22 ВС США покажет поражение россиян.

Кроме того, они отметили, что Су-57 очень походит на своего предшественника - Су-27 и что боевая машина пятого поколения базируется на тех же конструкторских принципах, что и Су-27.

Как отметили в издании, вместе со своими неоспоримыми достоинствами, вроде превосходной маневренности и увеличенного пространства в отсеке для вооружения, истребитель имеет ряд недостатков. Так, конструкция фюзеляжа Су-27 совсем непрочная, к тому же воздухозаборники обшиты сплавом алюминия. Да и двигатель по своей мощности не дотягивает до лучших самолетов мира.


«Су-57 является всего лишь глубокомодернизированным истребителем четвертого поколения Су-27. Ему не место на уровне истребителей пятого поколения. Кроме того, что у него слабый фюзеляж, воздухозаборники истребителя обшиты сплавом алюминия. Это свидетельствует об огромном технологическом разрыве между российским «пятьдесят седьмым» и американскими истребителями. Также он отстает в технологическом плане и от китайского J-20», - говорится в Sina.

Но в то же время автор не стал скрывать, что такие выводы были им сделаны большей частью на основе фотоснимков, а, значит, могут быть не совсем корректными.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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