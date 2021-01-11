Вмешательство российских военных помешало планам боевиков при осаде в Камышлы

Сегодня, 22:19

Александр Зуев

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Вмешательство российских военных помешало планам боевиков при осаде в Камышлы

Вмешательство российских военных помогло снять осаду джихадистами военных позиций режима Башара Асада в районе сирийской провинции Камышлы. Помимо этого, стороны договорились отпустить задержанных с обеих сторон. Осада боевиками из террористической группы «Отряды народной самообороны» продолжалась на протяжении трех суток. 

Известно, что конфликт обострился 3 января. В ответ на требования Дамаска сдать населенный пункт Айн Иса на севере Сирии боевики схватили нескольких сторонников Асада, в том числе высокопоставленного офицера. В свою очередь сторонники Башара Асада  задержали группу боевиков YPG.

При посредничестве российских военных была организована встреча между конфликтующими сторонами в аэропорту, в ходе которой YPG/PKK освободили задержанных военнослужащих сил режима Асада, а те — пособников террористов. 

По некоторым данным, боевики YPG/PKK стремятся минимизировать присутствие военных Асада в Камышлы. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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