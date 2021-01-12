Политолог Сатановский назвал ошибку НАТО при отработке ядерной войны с Россией в Европе

Российский политолог Евгений Сатановский сообщил о роковой ошибке европейских стран, которые поддерживают НАТО и США, в отработке ядерной войны против РФ.

Говоря о странах Европы, эксперт в первую очередь имеет в виду Германию, которая всячески поддерживает США в противостоянии России. Однако учения по отработке ядерной войны с РФ не конструктивна, по мнению Сатановского. Кроме того, она воскрешает память событий Второй мировой войны.

Политолог уверен, что в своих расчетах страны НАТО не учитывают непосредственно ответ России, который может быть нанесен ядерным оружием. Известно, что Кремль способен полностью уничтожить Европу. А если после попытки удара последуют конвенциональные средства, это приведет к формированию Берлинской и Баварской областей России, как это было с Калининградом.

«Германии не поможет тот факт, что она говорит с Россией с позиции силы. Недавно американская армия провела на немецкой территории учения на случай ядерной войны. А ведь они даже и не думают о том, какая может быть ядерная война с Россией на территории Европы. Думают, что будут воевать против нас, а мы против них не будем?», - задается вопросом политолог.

В результате Сатановский порекомендовал Европе не потакать санкциям и военным учениям США, а думать о том, как защитить свою страну в случае ядерной войны. По его мнению, стать ценным партнером для России можно посредством совместных проектов и пользования газопроводом. В результате это заставит Москву задуматься о том, стоит ли разрушать рынок собственного сбыта.

«Европа должна в очередь выстраиваться, чтобы дать достроить Путину этот «Северный поток – 2». Все логично: вы – наш рынок, потому воевать с вами мы не будем», - заключил политолог.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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