В России ракеты «Искандер» могут заменить гиперзвуковыми тактическими комплексами

В России вскоре ОТРК «Искандер» будут заменены аналогами гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Такое мнение выразили авторы издания Avia.Pro.

Отмечается, что поскольку Вашингтон вышел из Договора по ликвидации ракет малой и средней дальности, Москва получила возможность производить и ставить на вооружение конкретно такие комплексы. Видимо, именно их имел в виду президент России Владимир Путин, когда распорядился «приземлить» вышеупомянутые «Кинжалы».

Заметим, что на данный момент они являются ракетами воздушного базирования, которые устанавливаются на прошедшие через модернизацию истребители МиГ-31К.

Притом, эксперты отмечают, что «Искандеры» все еще актуальны и не могут считаться устаревшими. Они все еще способны справляться со многими боевыми задачами. Однако их замена на наземные аналоги «Кинжалов» - это лучшее, что можно придумать в ответ на усиление сил Альянса.

«Получив возможность нанесения множественных точных тактических ударов на дальности до полутора-двух тысяч километров, новейшие ОТРК с гиперзвуковыми ракетами, сбить которые будет невозможно, станут максимальным ответом на усиление группировки НАТО у границ России», - считает эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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