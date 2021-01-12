Эксперты считают, что расколотые США станут еще опаснее для внешнего мира

Сегодня, 17:10

Ольга Громова

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Эксперты считают, что расколотые США станут еще опаснее для внешнего мира

Внутриполитический кризис в США усугубляется, и многие этого опасаются, в том числе в России. По мнению некоторых экспертов, глобалистски настроенный истеблишмент, одолевший Трампа, попытается наверстать упущенное на мировой арене. И это сделает Штаты еще опаснее для внешнего мира. Но так ли это на самом деле?

В основе подобных прогнозов - факт того, что Штаты не просто сверхдержава, а мировой гегемон, не имеющий конкурентов. И проблемы США - это проблемы всего мира, так как они так или иначе аукнутся по всем странам так, что мало не покажется. И в РФ в том числе.


«Хотя нам и на руку кризис в США, радоваться тут особо нечему, а нужно готовиться к новым испытаниям — вплоть до того, что перейдут в наступление на нас на всех фронтах», - пишет в своей статье Петр Акопов, обозреватель РИА Новости.

Штаты, по его мнению, уже надорвались изнутри, примерив на себя сразу после Второй мировой роль строителя глобального миропорядка.

«США реально самая сильная в мире держава, претендовавшая на гегемонизм, здесь спору нет, но только это держава глубоко больная, причем надорванная внутри себя задолго до нынешних событий. И погубило ее именно то, что дало ей силы: разрыв между интересами национального государства США и продвижения атлантического проекта глобализации», - поясняет эксперт.

Представления об Америки у некоторых людей не выдерживают критики. Так, многие сегодня считают, что США всегда были мировым лидером. Но... отнюдь. На самом деле, это очень молодое государство, которому всего лишь четверть тысячелетия. И только половину своей истории Вашингтон занимался проблемами собственной страны.

Исторически США даже как государство обречены. В отличие от Китая и РФ, у них не имеется ни корней, ни цементирующего их государствообразующего народа. Только имитация этого, да и ее они в данный момент уничтожают собственными руками, без вмешательства извне.

«А без стержня не может быть никакого устойчивого государства, не говоря уже о мировом гегемоне», - констатирует Акопов.

Мир после выборов в США уже окончательно убедился в главном: американский век подходит к своему завершению, и не только на мировой арене, но и в самой стране.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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