Политолог Сатановский рассказал о печальных сценариях, которые неминуемы для Трампа

Вчера, 23:10

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Политолог Сатановский рассказал о печальных сценариях, которые неминуемы для Трампа
Российский политолог Евгений Сатановский

Российский политолог Евгений Сатановский дал комментарии по поводу ситуации в США. По его мнению, новая администрация Белого дома готовит для Дональда Трампа печальную участь. 

Так, 6 января участники акций протеста в Вашингтоне, которые выступают против назначения на должность президента США демократа Джо Байдена, ворвались в Капитолий и сорвали собрание сената. На улицы штата вышли тысячи человек и устроили массовые беспорядки. Сторонники Байдена утверждают, что организатором беспорядка является Дональд Трамп. В связи с этим ему грозит импичмент.


Сатановский уверен, что после вступления в должность, Байден будет мстить Трампу, так как представители Демократической партии видят в нем опасность. Все дело в том, что политику Дональда Трампа поддерживает половина жителей США.

По мнению политолога, у демократов остается только два выхода – это устранить бывшего президента или же посадить его в тюрьму.

Эксперт убежден, что Байден не допустит Трампа к продолжению политической деятельности в стране. Вероятнее всего, против него будет возбуждено уголовное дело, которое закончится долгосрочным заключением в тюрьму.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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