Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков предрек, что военного столкновения России и Украины на Донбассе не избежать.

По его мнению, полем военного противостояния между Россией и Украиной могут стать отдельные районы ЛНР и ДНР.

То есть, Стрелков не исключает начала новой войны на Донбасса и причиной тому может послужить политика нового президента США Джозефа Байдена. Как отметил бывший министр, Украина предложит России разные способы решения конфликта на Донбассе. Любые действия Москвы в этом направлении вызовут новые санкции со стороны США, пишет ura.news .

В свою очередь политолог Владимир Брутер выразил сомнение в том, что между Россией и Украиной вспыхнет крупный конфликт. Украина нужна США для того, чтобы сдерживать Россию, а не для того, чтобы уничтожать ее, заявил политолог.

Он также предсказал, что будут новые провокации со стороны Киева. Украина будет нарушать Минские соглашения, заявил Брутер. После этого могут вспыхивать локальные военные конфликты на Донбассе, но едва ли они смогут перерасти в полномасштабную войну, заметил политолог.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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