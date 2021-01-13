В Донбассе дорогостоящая техника ВСУ уничтожена двумя выстрелами

Сегодня, 16:40

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В Донбассе дорогостоящая техника ВСУ уничтожена двумя выстрелами

Дорогостоящая военная техника украинских военных была уничтожена на Донбассе — об этом сообщил украинский благотворительный фонд помощи ветеранам и военным «Вернись живым». Указано, что всего двумя выстрелами снайпера-ополченца была выведена из строя камера видеонаблюдения стоимостью 95 тысяч гривен. Об этом пишет «Rusvesna».

Согласно заявлению БФ «Вернись живым» на своей публичной странице в Facebook, за последние 2 недели на передовой были выведены из строя сразу несколько камер видеонаблюдения. 

«Перед Новым годом у 56-й мотопехотной бригады ВСУ подстрелили одну камеру. Двумя выстрелами вывели ее из строя. Еще одну — на днях. Таким образом, из 4 имеющихся камер три уже выведены из строя», - указано в сообщении фонда. 

Известно, что стоимость одной такой камеры исчисляется почти 250 тысячами рублей и на ее ремонт также необходима немалая сумма. 

«Пока наши ребята рискуют собственной жизнью, мы постараемся восстановить комплексы мобильного наблюдения как можно скорее. Ведь охотятся на них только по одной причине: мешают оккупантам убивать украинских солдат», - указано в сообщении украинского фонда помощи ветеранам и военным. 

Также было сообщено и о потерях среди личного состава — 11 января у посёлка Пески Ясиноватского района погиб 37-летний старший солдат Олег Андриенко.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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