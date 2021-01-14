Эксперт Рожин назвал последние удары Израиля по Сирии прощальным подарком Трампа

Военно-политический российский журналист Борис Рожин утверждает, что ракетные удары по Сирии, которые были нанесены Израилем, были прощальной возможностью, которую им предоставляла администрация президента США Дональда Трампа на территории САР. Также эксперт отметил, что отношения Вашингтона и Тель-Авива могут заметно охладиться. Об этом сообщает «Политика сегодня».

«Удары по Сирии Израилем указывают на то, что последний использует связи, установленные с США, как ценность. Они стараются провести карт-бланш для действий в арабской республике, применяя последние возможности», - утверждает российский журналист.

Рожин уверен, что Израиль утратит возможность действовать подобным образом в Сирии после начала президентства Джо Байдена, так как США перестанет их поддерживать. Власти Тель-Авива ожидают, что новая администрация Белого дома будет вести себя абсолютно не так, как Трамп.

«Потому эта неделя будет прощальным периодом политики Трампа. Можно даже сказать, что администрация Трампа делает Израилю прощальные подарки», - добавил эксперт.

Также Рожин утверждает, что у Израиля и Трампа были общие интересы касательно Сирии, что и поспособствовало укреплению их отношений.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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